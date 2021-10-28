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Gündem Gaziantep’te 112’ye 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı
Gündem

Gaziantep’te 112’ye 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı

Gaziantep’te 11 bin kez 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak asılsız ihbarda bulunan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 04:14:00 -
Gaziantep’te 112’ye 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne yaklaşık 10 bin defa SMS atan ve yaklaşık bin kez de arayarak asılsız ihbarlarda bulunan kişinin S.K. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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