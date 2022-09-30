Gaziantep'te 100 yıl sonra bir ilk!

Gaziantep'te 100 yıl aradan sonra ilk defa Mevlevi Mukabelesi düzenlendi. Semazenlerin Mevlevi ayinini çok sayıda ziyaretçi ilgi ile izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Belkıs Bienali kapsamında Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin anısına etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Mevlevihanesi'nde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver, Hazreti Mevlâna'nın 815'inci ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tanrıöver, ''Çok müstesna bir mekandayız. Gaziantep'in gözbebeği olan bir mekân burası. Gaziantep Mevlihanesi. Gaziantep milli mücadelede çok önemli görevler ve roller üstlendi. Bu mimariler Gaziantep'in imar kalesi olduğunun vesikaları. 100 yıl sonra ilk defa bugün bu güzel cuma gününde mesnevi mukavelesi ve Ayn-i şerif icra edilecektir. Bugün Hazreti Mevlâna'nın 815'inci doğum yıldönümü. 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ile Mevlevi Ayn-i Şerifi, UNESCO'nun dünyanın somut olmayan kültür mirası listesine alınmıştı.'' diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olduğuna dikkat çekti.

Medeniyetin kodlarının gelecek nesillere anlatılması gerektiğini anlatan Şahin, ''Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ruhlar, gönüller, bedenler hasta. Şifa öze dönmede. Hazreti Mevlâna'nın öğretileri ile kalbimizin ve bedenin şifa bulmasını sağlamalıyız. Bu da mekanlarla oluyor. Bu mekanlar çok önemli. Buradaki tarihi ve emanetleri korumamız gerekiyor. Gastronomi, sanayi ve kültür şehriyiz. Hepsinden mühimi biz medeniyet şehriyiz. Medeniyetin kodlarını çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Mekanlar bizlere emanet ve biz bunları çocuklarımıza nasıl taşıyacağız. Geleceğin dünyası nasıl şekillenecek. Medeniyet kodlarımıza dönmemiz gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Burası inanç turizmi açısından elimizde bir hazine. Bizler elçiyiz, köprüyüz. O yüzden çocuklarımıza kültürümüzü çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Mevlâna ruhunu yeşermeye ihtiyacımız var.'' dedi. (İLKHA)