Gaziantep'te 1 ton zeytin çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı
Gaziantep’te jandarma ekipleri, 1 ton zeytin çalan 2 şahsı çaldıkları zeytinle beraber kıskıvrak yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT timlerince icra edilen faaliyetlerde Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde farklı zamanlarda 1 ton zeytin çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs çaldıkları zeytinlerle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs, hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen zeytinler sahiplerine teslim edildi.
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