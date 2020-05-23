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Aktüel

Gaziantep'ta silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:01:02 -
Gaziantep'ta silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş adamına yönelik silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İş adamı F.Ö. idaresindeki otomobile, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün yaşanan olayda iş adamı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuş, şüpheli gözaltına alınmıştı.



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