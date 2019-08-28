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Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları GTO’da buluştu

Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:06
Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları GTO’da buluştu

Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.


Etiyopya Bakan Danışmanı Gebru Ambaya ile Ticaret ve Turizm Sekreteri Yohannes Ejigu Tessema’nın eşlik ettiği, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İhracatçıları Birliği üyelerinden oluşan heyet ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Türkiye’nin en üretken, en çalışkan ve en lezzetli şehrinde bulunduğunuzu belirtmek isterim” diyerek, kardeş ülke Etiyopya’nın temsilcilerini Gaziantep’te ve GTO’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


Etiyopya ve Gaziantep arasındaki ticaretin 2014 yılından itibaren sürekli bir artış gösterdiğini dile getiren Başkan Yıldırım, 2017 yılı itibariyle de bir düşüşün olduğunu ve bu düşüşten memnun olmadıklarını söyledi.


Etiyopya ile olan ticareti geliştirmeyi arzuladıklarını vurgulayan Yıldırım, “Rakamlara baktığımızda maalesef ikili ticaret hacmimizde olumsuz yönde bir düşüş var. 2017 yılında yaklaşık 26 milyon dolara yükselen ticaret hacmimiz 2018 yılında 22 milyon dolar seviyesine düşmüş. 2019 yılında da bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak gerek ticari gerekse kültürel ilişkilerimizi geliştirmek için her türlü desteği vermeye, düşüşte olan ticaret hacmimizi artırmak için gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Bu toplantıyı da bu yolda atılan önemli bir adım olarak görüyorum” dedi.


Etiyopya Bakan Danışmanı Gebru Ambaya da bu gibi organizasyonlarla birlikte ticari ilişkilerin daha da iyi seviyelere geleceğini belirterek, “Bu toplantı eminim ki karşılıklı ticaretimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Gerek Etiyopya gerekse Türkiye büyükelçilikleri bu organizasyonlar için elinden geleni yapıyor ve daha fazlasını yapmaya da gönüllüler. İkili iş görüşmelerinden oluşan heyet organizasyonları da devam edecek” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından ikili iş görüşmelerine geçilirken, toplantıya Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, GTO Meclis Başkan Vekili Mithat Tümer, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve GTO Üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:06
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