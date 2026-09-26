Gaziantepli usta 7 saatte 11 bin 800 dilim baklava yaptı, Guinness'e adını yazdırdı

Gaziantepli baklava ustası Mahmut Dolmacı, Türk baklavasının dünyada 'baklavaki' adıyla anılmasından duyduğu rahatsızlık üzerine önce baklavanın patentini aldı; ardından 7 buçuk metre boyunda, 2 buçuk metre eninde, 11 bin 800 dilimlik dünyanın en büyük baklavasını 7 saatte yaparak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Dolmacı, dünyanın en büyük dönerini de Moskova'da taktığını belirtti.

"Yunanistan'a gittik baklavamızın patentini aldık"

İlk deneyimlerini Gaziantep'te edinen, ardından İstanbul'a giderek orada yetişen usta, iyi ustaların yanında çalıştıktan sonra yurt dışına açıldığını ve çok ünlü şeflerle çalıştığını anlattı. Dolmacı, Dortmund, Suudi Arabistan ve Bahreyn'de fabrika kurduğunu, Okinawa'da çalışıp Tokyo'da dükkan açtığını, Türkiye'ye döndükten sonra da markalar oluşturduğunu aktardı. Kendi sektöründe 300-400 çalışanı olduğunu söyledi.

Patent sürecini ise şu sözlerle anlattı: "Yunanistan baklavaya sahip çıktı, yok Beyrut çıktı, o çıktı, bu çıktı derken biz önce Yunanistan'a gittik baklavamızın patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavayı baklavakiden kurtaramadık sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptık."

Rekor baklavayı anlatan Dolmacı, "7 saatte yaptık. Dünya rekorunu kırdık. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık" dedi. Kendi ifadesiyle 65 ülke gezen usta, Moskova'da İzmir Marşı'nı, Houston'da İstiklal Marşı'nı, İskenderiye'de 10. Yıl Marşı'nı çaldırdığını söyledi. Dolmacı, "6 dünya rekoru, 3 Guinness rekoru kırdık" ifadesini kullandı; en büyük eti de Danimarka'da pişirdiklerini ekledi.

Mesleğe 11 yaşında annesinin sözleriyle başladı

Dolmacı, mesleğe 11 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başladığını anlattı: "Annem 'sen aşçı olursan elinin bulaşığını yalasan karnın doyar. Sen aşçı olursan temiz olursun. Sen aşçı olursan dünyayı gezersin' dedi."

Dünyayı nasıl gezeceğini sorduğunda aldığı yanıtı da aktardı: "Annem Oxford bitirmemişti ama dedi ki; 'gemilerin de aşçısı var, ünlülerin de aşçısı var.'" Annesinin "sen aşçı olursan her zaman en iyi yemekleri yersin" dediğini de belirten usta, "Mesleğe böyle başladık" diye konuştu.

"Yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz"

Eğitmen şef olduğuna değinen Dolmacı, Türkiye'de gitmediği üniversite sayısının az olduğunu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde de derse girdiğini söyledi. Üniversitenin ricasıyla katıldığı etkinlikte hamur açtığını, bütün bayrakları sergileyerek ülkelere 'hoş geldin' tatlıları yaptığını, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Amerika'ya baklava sattığını kaydeden usta, "Buradan bütün baklavacılar şunu bilecek ki biz baklavamızı tanıttık, yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz. Bu da benim için en büyük sevinç ve övünç kaynağı" dedi.