Gaziantep’in sorunları Ombudsman Malkoç’ta

Ombudsman Halkla Buluşuyor Programı çerçevesinde Gaziantep’te bulunan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileriyle birlikte Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Gaziantep’in kanayan yarası uçak seferleri sorunu, havaalanı terminal binası inşaatı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’in ticari hayatta oluşturduğu artı yük gündeme gelirken, Ombudsman Malkoç bu sorunlarla yakından ilgilenme sözü verdi. Gaziantep’in sorunlarını her fırsatta dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım "Bu şehir istediği her şeyi karşılığını vermek üzere istiyor." diyerek uçak seferlerinde yaşanan sorunun katlanabilir boyuttan çıktığını, ülke ihracatının %4,2’sini karşılayan bir şehrin böyle bir sorunla anılmaması gerektiğini ifade etti.

"Gaziantep’e gelince uçak yok deniliyor”

Gaziantep’in gerçekleştirdiği ihracatla, ticareti ile sosyal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, şehrimizin mevcut sorunlarını Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a anlattığı konuşmasına şöyle devam etti. “Uzun süredir devam eden uçak seferleri sorunumuz, havaalanı terminal binası inşaatımız için çalmadık kapı bırakmadık. Ne yazık ki Gazianteplileri memnun edecek bir sonuç alamadık. Biz bu kadar üretken, çalışkan bir şehirken, bölgemizin adeta lokomotif bir kenti iken uçak seferlerinin az olması, terminal binamızın yapılamamış olması bizler için gerçekten üzücü bir durum. Uçaksız rahatlıkla gidilebilecek yere uçak seferi koyuluyor, Gaziantep’e gelince uçak yok deniliyor. Bu durumu havayolu firmalarımıza rakamlarla destekleyerek her zaman iletiyoruz ama elle tutulur bir sonuç maalesef yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Erbil uçak seferleri için destek istedik çok şükür 12 günde sorun çözüldü ve o günden bu güne Erbil’e gidiş-geliş seferleri tam dolu olarak devam ediyor. Erbil seferleri şehrimize bir hareketlilik getirdi, döviz girdisi sağladı. Özellikle sağlık turizminde Biz her zaman söylüyoruz. Bu şehir istediği her şeyi karşılığını vermek üzere istiyor. Sizleri temin ederim Gaziantep’imize yakışır bir havaalanı ve uçak seferlerinin arttırılması kat be kat karşılığını bulacaktır, pişman etmeyecektir. Tarihin her noktasında Gaziantep, yapılan yatırımların, verilen desteklerin karşılığını fazlasıyla vermiştir. Sizden ricamız bu sorunumuzla yakından ilgilenmeniz.”

"YEKDEM büyük bir yük oluşturuyor”

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’in ticari hayatta oluşturduğu artı yüke de değinen Başkan Yıldırım, “Küresel piyasalarda yaşanan sıkıntıların yansımalarını haliyle ülkemizde de görüyoruz. Artan girdi maliyetleri, enerji alanında yapılan zamlar derken Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması da sanayicimiz üzerinde büyük bir yük oluşturuyor, ciddi bir maliyet oluşturuyor. Gaziantepliler her ne şartta olursa olsun çalışıyor, üretiyor, alın teriyle, akıl teriyle şehri ve ülkesi için çalışıyor fakat bu artı yükler maalesef taşınamayacak boyuta ulaşıyor. Bulunduğumuz coğrafya, yanı başımızdaki savaş ve mülteci sorunu bu şehre özel bir teşvik destek sistemini zorunlu kılıyor. Gaziantep olarak destek bekliyoruz, bize özel, ticari hayata nefes aldıracak bir destek sistemi istiyoruz. Gaziantep bunu hak ediyor. ” dedi.

"Sorunlarınız ilk sıralara yazılacak”

Bu taleplerin dile getiriliyor oluşundan son derece memnun olduğunu belirten Ombudsman Şeref Malkoç, bakanlık ve Türk Hava Yolları (THY) dâhil tüm düzeylerde sorunların yakından takipçisi olacağını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Sizlere teşekkür ediyorum. Bu talepleri dile getirmeniz beni oldukça memnun etti. Bunlar da gösteriyor ki bu şehir giderek gelişiyor ve büyüyor. Sorunları dile getirmeniz yanında, çözüm önerilerine de çalışmış olmanız, raporlar sunmanız takdiri hak ediyor. Sizin bu sıkı takipçiliğiniz eminim ki sonuç verecek ve adımlar atılacaktır. Bizler de üzerimize düşen ne ise tüm destekleri verecek, bu sorunlarla yakından ilgileneceğiz. Emin olun bu sorunlarınız ilk sıralara yazılacak ve gereken ne ise yapılacak. Sizin üstelediğiniz gibi biz de üsteleyeceğiz.”

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, kamu denetçileri Sadettin Kalkan, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak da hazır bulundu.