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Aktüel Gaziantep'in menengiç kahvesine coğrafi işaret tescili
Aktüel

Gaziantep'in menengiç kahvesine coğrafi işaret tescili

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:34:18 -
Gaziantep'in menengiç kahvesine coğrafi işaret tescili

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in lezzetlerinden menengiç kahvesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Gaziantep mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜRKPATENT'e menengiç kahvesi için 2017 yılında yapılan coğrafi işaret başvurusu sonuçlanarak, tescil alındı. Kahvenin dünyaya da duyurulması amacıyla Avrupa Birliği'nden de tescil alınması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca alınan yeni tescille birlikte Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 37'ye çıktı.

Özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi, şehrin dağlık kesiminde yabani olarak yetişen ürünün toplanıp öğütülmesiyle macun haline getiriliyor. Süt ile pişirilen menengiç kahvesi, kahve olarak adlandırılmasına karşın kafein içermiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep'in gastronomi ve tadın başkenti olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Menengiç kahvesi kış aylarının olmazsa olmazı, boğazı yumuşatan, sağlığa iyi gelen ve sütle kaynatılan bir kahvemiz. Gaziantep, 37 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile Türkiye'de birinci sırada. 4. Murat bu bölgeye geldiğinde kendisine menengiç kahvesi ikram edilmiş. Tarihi o zamana kadar dayanıyor. Herkese mutlak suretle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürününü tavsiye ediyoruz."

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