Ocak ayında yurdun büyük bölümünde kar yağışları etkili olmuş bu sebeple pek çok organizasyon ertelenmişti. Kar yağışı sebebiyle 18 Ocak’ta oynanan Gaziantep FK-Yen Malatyaspor maçı da yarım kalmıştı. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

18 Ocak’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle yarım kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ermişti. İkinci yarı için sahaya çıkıldığında kar yağışının şiddetlendiği fark edilmiş bunun üzerine hakem Ümit Öztürk içeri girip görüşmeler yapmış ardından da maçın tatil edildiğini duyurmuştu.

Gaziantep-Yeni Malatyaspor maçı 0-0’lık skorla ikinci yarıdan oynanmaya başlayacak.