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Gündem Gaziantep Valisi Davut Gül'den yoğun kar uyarısı
Gündem

Gaziantep Valisi Davut Gül'den yoğun kar uyarısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 10:03:00 -
Gaziantep Valisi Davut Gül'den yoğun kar uyarısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

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