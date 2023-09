Gaziantep Valiliği Türkiye'ye kötü haberi verdi: Gaziantep’te dehşet, onu bıçakladı! Telefona sistem yüklemiş

Sağlık çalışanlarına saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olay Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık teknikeri Mustafa Yıldız (38), husumetlisi Ömer Fıstıkçı'nın (40) bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirtti. Saldırı anını hatırlamadığını öne süren saldırgan Ömer Fıstıkçı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. İşte dehşete ilişkin detaylar...

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı.

Mustafa Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yıldız yere yığılırken, saldırgan güvenlik personelince etkisiz hale getirildi.

Durumu ağır olan Mustafa Yıldız ameliyata alınırken, Fıstıkçı polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KARIŞMAYIN NAMUS MESELESİ'

Saldırı anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız'ın yerde bıçaklanıp, tekmelenmesi yer alırken, Fıstıkçı'nın kendisine engel olmaya çalışanlara, 'Karışmayın, bu namus meselesi' dediği duyuldu.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Saldırı sonrası olay yerinden uzaklaştıran Ömer Fıstıkçı, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Çalıştığı hastanede ameliyat edilen Mustafa Yıldız'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

EŞİMİN TELEFONUNA PROGRAM YÜKLEDİM'

Gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, emniyetteki sorgusunda, olay anında Yıldız'ın sözleri üzerine kendisini kaybettiğini söyledi. Eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirten Fıstıkçı, ifadesinde, "Ben 22 yıllık evliyim. Eşimin son zamanlarda davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle beni aldattığından şüphelendim.

Bunun üzerine eşimin telefonuna yapılan görüşmeleri kaydeden program yükledim. Önceki gün telefonu incelediğimde eşim ile Mustafa Yıldız'ın konuşmalarına şahit oldum. Aramızda tartışma çıktı ve boşanmak istediğimi söyleyip, kendisini ailesinin evine bıraktım. Sabah boşanma konusuyla ilgili görüşmek üzere üzerimde bıçakla hastaneye gittiğimde eşim ile Mustafa'yı birlikte gördüm.

Mustafa Yıldız'ın yanına giderek yaptığının doğru olmadığını söyledim. Kendisi ise bana, 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın' dedi. Bu sözler üzerine deliye döndüm ve kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fıstıkçı, nöbetçi hakimlik tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI!

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde bir bıçakla yaralama olayı meydana gelmiştir.

Şüpheli Ö.F ve hastane temizlik görevlisi M.Y arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y. şüpheli Ö.F tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır.

Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."