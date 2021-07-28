Gaziantep Valiliği: Etkinlik Suriyeliler tarafından organize edilen gösteri değil

Kukla Küçük Amal'a ilişkin yerel bir gazetede “Suriyelilere bakış açısını olumsuz tetikleyeceği” yönündeki iddia üzerine açıklama yapıldığı belirtilen açıklamada, etkinliğin Suriyeli mülteciler tarafından organize edilen bir gösteri olmadığı bildirildi.

Bir yerel gazetede bugün “Bu nerden çıktı şimdi” başlığıyla yer verilen haber ile ilgili açıklama gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, “27 Temmuz akşamı ilimizde yapılan bir etkinlikle ilgili olarak ‘Tabakhane semtinde Suriyelilerin yaptıkları gösteriler çeşitli sorunları da beraberinde getirdi’ ve ‘Kukla Amal’ın İngiltere’ye yolculuğu adıyla organize biçimde şehrin her yanından Tabakhaneye gelen Suriyelilerin böyle bir zamanda bu gösteriyi yapmasının nedenleri sorgulanıyor’ şeklinde ifadelerle yapılan etkinliğin Suriyelilere karşı bakış açısını olumsuz derecede tetikleyebileceğine yönelik yorumlar dile getirilmiştir. Haber ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması açısından konunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacı doğmuştur.” denildi.

Etkinlik kapsamında dün akşam saatlerinde Gaziantep Kalesi civarından başlayan Kale önüne kadar süren bir yürüyüş gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, “Söz konusu etkinlik İngiltere Good Chance Tiyatrosu ve Güney Afrika’dan Handsprink Kukla Kumpanyası işbirliği ile 20 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen bir projedir. Dev bir kukla olan ve Good Chance Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan bir oyundan esinlenilen küçük bir kız çocuğu olan Amal, ailelerinden ayrı düşmüş, refakatsiz yüzlerce çocuk mülteciyi temsil etmektedir. 3,5 metre boyunda bir kukla olan Küçük Amal’ın yolculuğunu merkeze alan proje kapsamında aynı zamanda bir de belgesel çekimi yapılacaktır. Bu çerçevede Türkiye-Suriye sınırından başlayarak Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa üzerinden Birleşik Krallık’a ulaşılması planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Türkiye’de Gaziantep’te yolculuğa başlanacak, Adana, Tarsus, Mersin, Antalya, Pamukkale, Denizli, Selçuk, Efes, Urla, İzmir, Çeşme gibi güzergahlar kullanılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla 2021 yılı nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık tarafından proje uygun görülmüştür. Akabinde söz konusu proje yürütücülerine Valiliğimiz tarafından da mayıs ayında çekim izni belgesi verilmiştir. Sonuç itibarı ile söz konusu proje ortaya çıkış şekli ve uygulanması hasebiyle geçici koruma kapsamında olan çocukların yaşadığı sıkıntıları anlatmaya çalıştığı için ayrıştırıcı değil, birleştirici bir amaca hizmet etmektedir. Dün akşam gerçekleşen etkinlik kısa bir süre içerisinde Suriyeliler tarafından organize edilen bir gösteri değildir. Hazırlıkları 1-2 yıl öncesine dayanan ve tüm izinleri önceden alınmış olan uluslararası bir kültür projesinin başlangıç etkinliğidir. Proje içerisinde sadece Gaziantep yoktur, Türkiye’den ve dünyadan bir çok merkez yolculuğa dahil edilmiştir. Organizasyona sadece Suriyeliler katılmamıştır, söz konusu etkinlik konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği bir özelliğe sahiptir.”