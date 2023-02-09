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Gündem Gaziantep Valiliği duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Gündem

Gaziantep Valiliği duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:08:00 -
Gaziantep Valiliği duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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