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Gaziantep Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Gaziantep Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 71 öğretim üyesi alınacak. Gaziantep Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 1 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 24 Haziran. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Gaziantep Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

02 Haziran 2019 Pazar 09:30
Gaziantep Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Gaziantep Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 71 öğretim üyesi alınacak. Gaziantep Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 1 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 24 Haziran. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Gaziantep Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Gaziantep Üniversitesine 71 Öğretim Üyesi alınacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:30
  1. İstanbul
  2. gaziantep üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
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