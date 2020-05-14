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Ekonomi

Gaziantep TOKİ sonuçları | Şahinbey Güneykent TOKİ isim listesi

TOKİ Gaziantep sonuçları | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar “Şahinbey Güneykent TOKİ sonuçları” , “Şahinbey Güneykent TOKİ sonuçları isim listesi” , “Gaziantep TOKİ sonuçları” , “Gaziantep TOKİ 2020” konularını açıklıyor. İşte, Şahinbey Güneykent TOKİ isim listesi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:13:00 -
Gaziantep TOKİ sonuçları | Şahinbey Güneykent TOKİ isim listesi

15 Ocak’ta TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları sona erdi. Kura çekimleri ise önce Elasığ depremi ardından da koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ertelendi. Nisan ayının son haftası itibariyle kura çekimleri başladı. Salgın sebebiyle kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Kura çekimleri canlı olarak internetten yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Gaziantep TOKİ sonuçları | Şahinbey Güneykent TOKİ isim listesi

Gaziantep Şahinbey Güneykent TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent kuraları 14 Mayıs Perşembe saat 10.00’da çekilmeye başladı.

GAZİANTEP ŞAHİNBEY GÜNEYKENT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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