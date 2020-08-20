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Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası
Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:59:22 -
Gaziantep Ticaret Borsası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg54,0055,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00130,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg67,0078,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg158,50158,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg118,00142,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg105,00113,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg68,0068,00
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