Gaziantep Ticaret Borsası
Yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,00
|55,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|130,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|67,00
|78,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|158,50
|158,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|118,00
|142,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|105,00
|113,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|68,00
|68,00