Gaziantep Ticaret Borsası
Kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 64,50-85 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 64,50-85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|64,50
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|160,00
|Ceviz içi
|Kg
|55,50
|66,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,05
|4,02
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|6,95
|6,95
|Bulgur
|Kg
|2,84
|2,86
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|15,40
|16,20