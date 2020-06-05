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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:02:02 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00150,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0072,50
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg120,59120,59
Antep fıstığı (sıra iç)Kg64,0070,00
Ceviz içiKg60,3960,39
Badem (kabuklu) Kg46,5046,50
Kuru üzüm (siyah) Kg15,0015,00

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