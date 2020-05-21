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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-175 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:55:25 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg47,0058,25
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg82,0090,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg145,00175,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg118,00137,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg133,50133,50
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg150,00150,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00145,00
Kuzu eti (gövde) Kg47,0051,37
BuğdayKg1,652,05

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