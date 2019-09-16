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Gaziantep tanıtımla doydu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile iş birliği içinde, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin ikincisinde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler yeniden bir araya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
Gaziantep tanıtımla doydu

 Nevzat Orbay  Gaziantep 

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, UNESCO’nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep’in, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden birisi olduğunu ortaya koymak için düzenlenen festivale bu yıl binlerce vatandaş katıldı.

Hemşehrilerimle gurur duyuyorum

40 ülkeden dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin de renklendirdiği festivalde UNESCO gastronomi şehirlerin temsilcileri yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Müzesi’nin sembolü haline gelen Çingene Kızı’nın bütün dünyayı Gaziantep’e çağırdığını belirterek, misafirperverliği ile gurur duyduğu şehirlerinin kapısının, Türkiye’nin gastronomi profesyonellerine, gurmelere ve tarihle lezzeti bir arada yaşamak isteyenlere açık olduğu mesajını verdi.

Michelin yıldızlı şefler ilgi gördü

Bu yıl workshop’ları ile festivale damgasını vuran dünyaca şefler arasında Nick Bril, Eduard Xatruch, Syrco Bakker, Andrea Aprea, Yoji Tokuyoshi gibi isimlerle Orta Doğu mutfağını dünyaya tanıtan başarılı şef Joe Barza, Gürcistan’da mutfağın kraliçesi adledilen Tekuna Gachechiladze, dünyaca ünlü İtalyan pastacı Gianluca Fusto da vardı. Yurt içi ve yurt dışından ünlü şeflerin katıldığı ve dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması Local Chef’te 6 otel yarıştı, Local Chef Üniversiteliler yarışmasında ise 6 üniversite Türkiye’nin gastronomi profesyonellerine hünerlerini sergiledi. 4 gün boyunca farklı tat ve lezzetlerin de sunulduğu festival Gaziantep için adeta doyumluk bir tanıtıma da vesile oldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
  1. Dünya Bankası
  2. UNESCO
  3. Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN)
  4. gastronomi
  5. UNESCO gastronomi şehirler
  6. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
  7. Zeugma Müzesi
  8. Çingene Kızı
  9. Nick Bril
  10. Eduard Xatruch
  11. Syrco Bakker
  12. Andrea Aprea
  13. Yoji Tokuyoshi
  14. Orta Doğu
  15. Tekuna Gachechiladze
  16. Local Chef
  17. Michelin yıldızlı şefler

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