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Gündem Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...
Gündem

Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Yeniakit Publisher
2024-02-04 14:19:00 - 2024-02-04 14:32:15
Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gaziantep’te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Gaziantep Şehir Hastane’mizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep’e böyle eserler yakışır. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

''İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ''

Islahiye’de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. 11 şehrimizi vuran depremde yaraları sarma sözümüzü hızla gerçekleştiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde şu açıklamalarda bulundu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için bir aradayız. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik. 2003’ten bu yana kat ettiğimiz mesafe ortadadır. 761 hastane hizmete açıldı. Milletimiz sağlığımız verdiğiniz için müteşekkirdir. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Daha büyük azimle yatırımlara devam ediyoruz.

Hatay, Malatya şehir hastanelerinin de yapımı ile bütün büyük şehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Gaziantep’in fazlası ile hak ettiği bu eserde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

 

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