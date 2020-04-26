GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.



Kısıtlamanın son gününde Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü bulvarları boş kaldı. Güvenlik güçleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.



- Şanlıurfa

Kısıtlamanın son gününde görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, Haşimiye Meydanı ve Atatürk Bulvarı da en sakin günlerinden birini yaşadı.

- Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarları üzerinde araç yoğunluğu gözlenmedi.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının da boş olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarının yanı sıra cadde, sokak ve bulvarlar üzerinde devriye yaparak denetim yaptı.