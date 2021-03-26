Gaziantep Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Gaziantep sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazanda tutulan oruç ibadeti, sadece bir şeyler tüketmemekten ibaret değildir. Oruç tutan kişi hal ve hareketlerine konuşmasına da dikkat etmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v)” Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin.” buyurmuştur. Peki, oruç tuttuğumuz ay olan Ramazan ne zaman başlıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Gaziantep İmsakiyesi 2021

Gaziantep'de ilk imsak 04.28'de ilk iftar 19.10'da olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi