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Aktüel

Gaziantep-Osmaniye yolunda kaza: 3 yaralı

Osmaniye otobanında bir motosiklet ile 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:34:53 -
Gaziantep-Osmaniye yolunda kaza: 3 yaralı

Osmaniye otobanında bir motosiklet ile 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep’ten Osmaniye otobanı 1. Tünel çıkışında meydana geldi. İddiaya göre bir araç, otobanda ilerleyen motosikleti sıkıştırdı. Sıkışan motosiklet yol kenarında duran bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek isteyen vatandaşlar yol kenarında beklerken, 3 araç birbirine girerken 2 kişi yaralandı. Yaralılar Osmaniye ve Gaziantep’ten gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep ve Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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