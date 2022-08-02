Gaziantep Nurdağı TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 2+1, 3+1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 5 konutun hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Nurdağı konut kura çekilişi yapıldı. 8 adet 2+1 konut, 3+1 3 konut için ise başvuru alınan TOKİ Nurdağı konut projesinde kura çekilişi ile hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi. İşte TOKİ Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

TOKİ Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

Nilüfer Doğan

Emrah Arlı

Merve Kırık

Yavuz Ak

Dilek Şengül

Güngör Tonyalı

Derya Çetin

Zeynep Eker

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın