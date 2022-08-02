Gaziantep Nurdağı TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: Toki sonuçları 2+1, 3+1
Nurdağı TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Gaziantep Nurdağı kura sonuçları 2+1 8 konut için 1442 başvuru olurken, 3 adet 3+1 konutun hak sahiplerinin kimler olduğu merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Nurdağı TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Gaziantep Nurdağı kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 5 konutun hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Nurdağı konut kura çekilişi yapıldı. 8 adet 2+1 konut, 3+1 3 konut için ise başvuru alınan TOKİ Nurdağı konut projesinde kura çekilişi ile hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi. İşte TOKİ Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
TOKİ Gaziantep Nurdağı 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
Nilüfer Doğan
Emrah Arlı
Merve Kırık
Yavuz Ak
Dilek Şengül
Güngör Tonyalı
Derya Çetin
Zeynep Eker
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın