Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonu
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı09 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için Gaziantep ve Kilis'te 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı "İzinsiz olarak ateşli silah ülkeye sokmak, nakletmek ve satmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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