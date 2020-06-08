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Aktüel

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda 24’ü aktif emniyet personeli olmak üzere toplam 33 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:16:50 -
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda 24’ü aktif emniyet personeli olmak üzere toplam 33 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Terör Örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen Sabit ve Ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen, 24’ü aktif emniyet personeli olmak üzere, ihraç olmuş ve istifa etmiş emniyet personeli ile başarısız Polis Okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheliye gözaltı kararı verilmiş, Gaziantep Merkezli toplam 16 ilde 08 Haziran 2020 günü eşzamanlı operasyon yapılmıştır" denildi.

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