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Aktüel Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 669 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 669 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:19:19 -
Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 669 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 669 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 314 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 274 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 357 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 50 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye 8 bin 100, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye ise 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Ekipler, 560 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 1 toplu taşıma aracına işlem uygulandı.

Öte yandan, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişi yurda yerleştirildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 31 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 163 iş yeri ile 350 toplu taşıma aracını denetlerken, 5 iş yeri sahibi uyarıldı, 1 iş yerine ise idari işlem yapıldı.

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