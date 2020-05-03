Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldı

GAZİANTEP (AA)- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın son gününde Gazinatep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti. Cadde ve sokaklardaki az sayıdaki araç trafiğine yönelik denetimlerinin devam ettiği kentte araçlar durdurulup gerekli denetimler yapıldı ve genelgeye uygun olmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

- Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, GAP bulvarları ile Divanyolu, Balıklıgöl ve Emniyet caddelerinde insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

- Kahramanmaraş

Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere Bulvarları üzerinde araç yoğunluğu yaşanmadı.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.