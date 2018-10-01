Gaziantep katliamının sanığı tahliye edildi

20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te Kürt ve Alevilerin yoğun yaşadığı Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki düğüne düzenlenen bombalı saldırının sanıkları arasında bulunan Fadile Cabael, Kayseri'de görülmeye devam eden davanın 3. duruşmasında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Aynı evdeydiler

16 Ekim 2016'da Gaziantep'te DAEŞ'e hücre evlerine operasyon düzenlenmiş, ilkinde 3 polis hayatını kaybederken, ikincisinde örgütün Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek kendini öldürmüştü. Aynı evde bulunan eşi Fadile Cabael ile iki çocuğu ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Cebael'in talimatıyla

Çoğunluğu çocuk 56 kişinin ölümüne, 94 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısını, Mehmet Kadir Cebael'in talimatıyla 22- 23 yaşlarında Türkçe konuşan bir kişinin gerçekleştirdiği anlaşılmıştı. Soruşturma sonucunda 11 kişi hakkında tutuklanma kararı verilmişti.

Gar katliamında da adı var

DAEŞ'in Gaziantep'teki faaliyetlerini planlayan, örgütün eylemlerine lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten Mehmet Kadir Cebael'in adı, daha önce 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddianamede de geçmişti.

Gar patlamasını gerçekleştiren araçta, Suphi Alpfidan, Halil İbrahim Durgun ve Mehmet Kadir Cebael'in parmak izleri var. Gaziantep'te yaşanan katliamın daha önce 10 Ekim Ankara Garı katliamının iddianamesinde geçmesine rağmen, gerekli önlemlerin alınmadığı iddialar arasında.