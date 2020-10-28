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İSLAM Gaziantep için akşam namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri
İSLAM

Gaziantep için akşam namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri

Gaziantep için akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Vakit namazlarının yanında 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum günü olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar kandilin bereketinden yararlanmak için oruç tutmakta. Oruç tutanlar Gaziantep için akşam ezan vaktini merak ediyor. Peki Gaziantep’te akşam kaçta oluyor? Gaziantep için akşam ezan saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:10:00 -
Gaziantep için akşam namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri

Gaziantep namaz vakitleri. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. 28 Ekim Çarşamba alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler sonuncusu, Allah’ın Habibi, kainatın yatarılışının sebebi olan Hç. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğumumun sene-i devriyesi olan Rebiul Evvel ayının 12. günüdür. Mevlid Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saati kaçta okunuyor? sorusunu sormakta. 

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Gaziantep’te akşam namazı kaçta kılınıyor? Gaziantep yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. Gaziantep’te akşam namazı nasıl kılınır kaç rekat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep namaz vakitleri

Gaziantep akşam namazı saati 17:45

Gaziantep yatsı namazı vakti 19:00’dır.

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın

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