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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:37
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesini ilk iki gün 30 binden fazla kişi ziyaret etti.


Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanlarını kesen Gaziantepliler ikinci gün hayvanat bahçesine akın etti. Bayram tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yoğunluk oluşturdu. 300 türden 7 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



"Hedefimiz 150 bin ziyaretçi"


Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni bayram boyunca hedeflerinin en az 150 bin olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Hayvanat bahçemizde dört günlük bayram tatili süresince yaklaşık 150 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Bayramın ilk iki günü ziyaretçi sayımız 30 bin civarında. Özellikle çevre illerden çok fazla ziyaretçimiz geliyor. Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi şehirlerden ziyaretçilerimiz daha yoğun geliyor. Bunun dışında İstanbul ve Ankara’dan günü birlik gelen ziyaretçilerimiz de var. Burada bulunan özellikle safari parkımız ziyaretçilerimizin çok hoşuna gidiyor. Onun dışında yeni açılan tropik kelebek bahçesi, jeoloji ve doğa müzesi ve fok gösterileri gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" diye konuştu.


Bayram tatillerinde hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin çok büyük olduğunu ve çok beğendiklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:37
  1. doğa

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