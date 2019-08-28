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Gaziantep ‘Gürültü Eylem Planı Çalıştayı’ yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gaziantep Gürültü Eylem Planı Çalıştayı” düzenlendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
Gaziantep ‘Gürültü Eylem Planı Çalıştayı’ yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gaziantep Gürültü Eylem Planı Çalıştayı” düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üçok Toplantı Salonu’nda konunun uzmanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay ile Gaziantep’in gürültülü alanları için çözüm önerileri tartışıldı.


2016 yılında TÜBİTAK-MAM laboratuvarı tarafından hazırlanan Gaziantep’e ait Stratejik Gürültü Haritası projesinden yola çıkılarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı” hazırlama çalışmaları geçtiğimiz haziran ayında yapılan açılış toplantısı ile başlatılmıştı.


Gaziantep Gürültü Eylem Planı Çalıştayı ile stratejik gürültü haritasının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan gürültülü alanlar belirlenerek çalıştay katılımcıları ile ön rapor olarak paylaşıldı.


Raporda belirtilen gürültü alanların yanı sıra bu alanlara yönelik azaltım ve önlem senaryoları akustik uzmanları tarafından hazırlanmış olup çalıştay kapsamındalansmanı gerçekleştirildi.


Çalıştay katılımcıları ile belirtilen senaryolar değerlendirilerek çözüm önerileri ve alternatif yaklaşımlar ile Gaziantep’te gürültülü alanlar için akustik uzmanları tarafından oluşturulan modeller incelenerek nihaigürültü eylem planının oluşturulması için gerekli çalışmalar tamamlandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Frekans Çevre Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre; Gaziantep’e ait gürültü yönetim alanları; Üniversite Bulvarı, Başkarakol Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Milli Eğemenlik Bulvarı, Ali Nadi Ünler Kavşağı, Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı, Sani Konukoğlu Ortaokulu Kavşağı olarak tespit edildi.


Nihai gürültü eylem planı ile gürültülü alanlarda ses bariyeri uygulaması, trafik düzenlemesi gibi uygulamalarla Gaziantep’in huzur ve sağlıklı kent yaşamının sürdürülmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
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