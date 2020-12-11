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Spor Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası
Spor

Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:01:38 -
Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının rutin olarak Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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