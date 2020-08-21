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Spor Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı:
Spor

Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı:

"Skora edebildiğim kadar katkı sağlamak istiyorum" - "Aklımızdan geçeni, elimizden geleni yaparak Avrupa kupalarına gidebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:59:24 -
Gaziantep FK'li Maxim taraftarların sorularını cevapladı:

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, yeni sezonda skora mümkün olduğunca fazla katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Geçen sezon devre arasında takıma kiralık olarak katılan ve sezon sonu bonservisi alınan Maxim, taraftarın sosyal medya hesabından kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Kendisini Gaziantep'te iyi hissettiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Maxim, Gaziantep FK'de yarım sezon geçirmesine rağmen herkesle çok iyi bir iletişim yakaladığını, bunun da başarılarına yansıyacağına inandığını kaydetti.

Gaziantep'e gelmeden önce şehirle ilgili pek bir bilgisinin olmadığını aktaran Maxim, şöyle konuştu:

"Aslında benim için sürpriz oldu, böylesine gelişmiş bir şehir beklemiyordum. Ama en önemli şey benim için insanlar. Ve beklediğimden daha iyi oldu. Nereye gitsem insanlar bana ilgi gösteriyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Gaziantep'e gelmeden önce Sumudica ile konuşmuştum ve bana şehrin yemeklerinden bahsetmişti. Daha sonra kime sorsam yine bundan bahsediyordu. Gerçekten çok beğendim ve her lezzeti denemeye çalışıyorum. Türk restoranları benim için farklı bir lezzet. En sevdiğim şey baklava ve katmer."

Rumen oyuncu, sezon sonunda başka Türk takımlarından da teklif alıp almadığıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Ben başka tekliflerle ilgilenmedim, menajerim görüşmeler yaptı. Ancak her zaman önceliğim Gaziantep oldu. Sadece buraya odaklanmıştım ve sadece futbol düşünüyordum. Türkiye'de futbol çok seviliyor ve çılgın taraftarlar var. Benim için bu çok önemli. Almanya'da oynarken stadyumda 40-50 bin kişi oluyordu. Bu ülke de de insanlar tutkulu.Karşılaştırmak zor ama Türkiye'de de farklı bir tutku var. Türkiye'de kalite gerçekten çok yüksek."

Maxim, atacağı goller için bir hedef koymak istemediğini ifade ederek, "Skora edebildiğim kadar katkı sağlamak istiyorum. Ancak ne kadar gol atabileceğimi söyleyemem. Aklımızdan geçeni, elimizden geleni yaparak Avrupa Kupalarına gidebiliriz. Bu gollerimden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da teşekkür eden Maxim, yeni sezonda desteklerini görmeyi çok istediğini kaydetti.


- Türkçe öğrenmek istiyor


Gollerinden sonra yaptığı el hareketinin kız arkadaşının isminin baş harfi olduğunu açıklayan tecrübeli oyuncu, Türkçe öğrenmeye çalıştığıyla ilgili bir soruya da Türkçe olarak "Tamam, tamam" cevabıyla başlayarak şöyle devam etti:

"Öğrenmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon sadece 6 ay buradaydım. Bu süreçte de futbola odaklanıyordum. Ama artık daha fazla zamanım olacak. Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum."

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