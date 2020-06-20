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Spor

Gaziantep FK'den Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:28:16 -
Gaziantep FK'den Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ve 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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