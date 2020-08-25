  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK'de transfer çalışmaları
Spor

Gaziantep FK'de transfer çalışmaları

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen: "Sumudica'nın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek, Denis Alibec için teklifimizi Romanya ekibine ilettik. Ancak henüz bir sonuç alabilmiş değiliz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:40:03 -
Gaziantep FK'de transfer çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek forvet oyuncusu Denis Alibec'i kadrolarına katmak için Romanya ekibi Astra Giurgiu'ya teklifte bulunduklarını bildirdi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklama, teknik direktör Marius Sumudica'nın transfer raporunda yer alan Alibec'in kadroya dahil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu'nun oyuncusu olan Alibec için temasların devam ettiğini anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Astra kulübü, Alibec'in ödemeleriyle ilgili de sorunlar yaşıyor. Yıl sonu itibarıyla sözleşmesi bitecek olan oyuncu için hocamızın talepleri doğrultusunda, bu sezon için bonservis ödememek gibi bir planlamamız olmasına rağmen Astra'ya teklif yaptık. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat hocamızın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek, Denis Alibec için teklifimizi Romanya ekibine ilettik. Ancak henüz bir sonuç alabilmiş değiliz. Bundan sonraki süreçte teklifimize olumlu veya olumsuz geri dönüşü bekleyeceğiz."

Kulübün transfer komitesinde yer alan Özmen, "Alibec'i kadromuzda görmek isteriz. Ancak olmazsa olmaz diye bir şart da yok. Teknik heyetimizle koordineli şekilde alternatif isimler üzerinde de çalışıyoruz. Alibec veya başka bir isim mi olur şu an için kesin bir şey söyleyemeyiz ancak Gaziantep FK ismine yakışır bir forveti daha kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı
Gündem

S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’ler h..
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı