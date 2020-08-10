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Spor

Gaziantep FK'de Kayode transferi, "yüksek maaş talebi"ne takıldı

Kulüp açıklamasından: - "Kayode'nin mevcut sözleşmesinin üzerinde maaş talebi üzerine, transfer görüşmeleri durdurulmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:04:18 -
Gaziantep FK'de Kayode transferi, "yüksek maaş talebi"ne takıldı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak görev alan Larry Kayode'nin takımda devam etmesine yönelik görüşmelerin, oyuncunun yüksek ücret talebi nedeniyle durdurulduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübünden kiralanan Larry Kayode'nin ilerleyen sezonlarda da hizmet etmesine ilişkin titiz bir çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sezon içerisinde Kayode'nin takımda kalmasının istendiği, golcü oyuncunun da bu isteğe aynı şekilde karşılık verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayode, sezon içerisinde Gaziantep'te mutlu olduğunu ifade ederek, takımda kalmak istediğini belirtmiştir. 2019-2020 sezonunun sona erdiği gün itibarıyla kulübümüz, tüm futbolcularımız gibi Kayode'ye olan mali yükümlülüklerini de yerine getirmiştir. Pandemi sürecinin dünya futboluna büyük zararları olmasına karşın yönetim kurulumuz, hassasiyetini her zaman sürdürüp, profesyonel futbol takımımıza olan ödemelerini söz verdiği şekilde gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Larry Kayode ve kulübüne olan teklifimizi geçtiğimiz haftalarda da sürdürdük. Ancak Kayode'nin mevcut sözleşmesinin üzerinde yüksek maaş talebi üzerine, transfer görüşmeleri durdurulmuştur."


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