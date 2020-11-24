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Spor Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası
Spor

Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi: - "Türkiye Kupası'nın öneminin farkındayız ve orada da başarılı olmayı çok istiyoruz. Avrupa’ya giden kapıları açmak için en kısa yol olarak Türkiye Kupası bulunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:53:54 -
Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine işaret ederek, bu kulvarda da başarılı olmak istediklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etmenin haklı sevincini yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'deki hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını ve yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığını aktaran Büyükekşi, "Böyle bir ligde bizim yenilmezlik serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır. Oynanan futbol ve alınan galibiyetten dolayı hem hocamızı hem de takımımızı tebrik ediyorum. Gösterdikleri performans ve ligde bulunduğumuz konumdan dolayı hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 günde iki zorlu müsabaka oynayacağız. Türkiye Kupası'nın öneminin farkındayız ve orada da başarılı olmayı çok istiyoruz. Avrupa'ya giden kapıları açmak için en kısa yol olarak Türkiye Kupası bulunuyor. Elbette şehrimize kupa hediye etmeyi, onları sevindirmeyi çok isteriz. Ancak bunu söylemek için henüz yolun başındayız. Bu bilinçle takımımız ligdeki ciddiyetini kupa maçlarında da sahaya yansıtarak gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gitmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Sumudica ve futbolcularımız da bu konuda çok heyecanlı ve istekli. İnşallah bu hedefe de ulaşmayı başaran bir takım oluruz."

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