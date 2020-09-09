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Spor Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Spor

Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:45:42 -
Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten tapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Rumen futbolcular Alexandru Maxim ve Alin Tosca da kente dönerek, antrenmana katıldılar.

Antrenmanı, asbaşkan Müslüm Özmen ve futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.

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