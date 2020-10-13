  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:17:05 -
Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu.

Kaleciler ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih'in katılmadığı idmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CIA bağlantısı ortaya çıktı
Gündem

CIA bağlantısı ortaya çıktı

Öldüğüne ilişkin haberlerin yayılması sonrası CHP yandaşı Halk TV'ye bağlanarak sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Sümerolog Muazzez İlmiy..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi
Gündem

İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler mecli..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay