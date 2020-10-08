Gaziantep FK yeni transferlerinden umutlu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncuların çoğunlukta olduğu 12 isimle yollarını ayırırken, 8 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezonu 46 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, yeni sezon için de kadroda yapılanmaya gitti.

Bu kapsamda Raman Chibsah, Seifedin Chabbi, Bartlomiej Pawlowski, Souleymane Diarra, Muğdat Çelik ve Mahmut Bilir ile sözleşmeleri fesheden Gaziantep temsilcisi, sözleşmesi sona eren Kerim Avcı ile de yola devam etmedi.

Geçen sezon kiralık olarak Gaziantep ekibine dahil olan Patrick Twumasi, Olarenwaju Kayode ve Haydar Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yer almadığı Gaziantep FK, Yusuf Türk ve Mucahit Albayrak'ı da başka takımlara kiraladı.

Gaziantep FK, böylelikle geçen sezon çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların çoğunlukta olduğu 12 isme veda etti.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu isimlerin yerine ise Andre Felipe, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Mirza Cihan, Nouha Dicko, Zvonimir Kozulj, Kevin Mirallas ve Amedej Vetrih'i transfer etti.





- Özmen: "Güçlü ve alternatifli bir kadro kurduk"





Kırmızı-siyahlı kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde gerçekleştirilen toplantılarda öncelikli olarak kadrolarını koruma kararı aldıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Alexandru Maxim ve Furkan Soyalp'i bonservisiyle, Muhammet Demir'i de yeniden kiralık olarak kadrolarına dahil ettiklerini aktaran Özmen, "Dolayısıyla kadroyu büyük oranda koruduk diye bakıyoruz. Nitekim gönderdiğimiz oyuncuların büyük çoğunluğu da kadroda geçen sene çok fazla kullanamadığımız, verim alamadığımız isimlerdi. Aslında onlar da kaliteleriyle adlarından söz ettirmiş oyunculardı ama sistemimize uymamıştı." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Özmen, şöyle devam etti:

"Yeni transferlerimiz de gönderdiğimiz oyuncular da hocamızla yapılan istişarelerle gerçekleşti. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurduk. Bazı oyuncularımızın zamana ihtiyacı var ama kısa zaman sonra adından söz ettiren bir ekip olacağımıza inanıyorum. Geçen sene ligi 8. sırada tamamlamıştık. Bu sezon daha iyi yerlerde olmamız şaşırtıcı olmayacaktır."

Özmen, taraftarın tribüne gelmesiyle beraber güçlerinin daha da artacağına işaret ederek, "Hep birlikte takımımızın başarısıyla Gaziantep markamızı daha üst sıralara taşıyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı.