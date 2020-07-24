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Spor

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:40:02 -
Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası çıktığı müsabakalardaki performansıyla dikkati çeken ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Malatya deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Geride kalan 33 haftada 43 puan toplayan Gaziantep temsilcisinde, Yeni Malatyaspor maçı öncesi önemli eksiklikler bulunuyor.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın kart cezası nedeniyle görev alamayacağı karşılaşmada, takımın önemli oyuncularından Oğuz Ceylan cezalı olması, Kayode ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


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