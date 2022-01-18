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Spor Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi! Sumudica çıldırdı
Spor

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi! Sumudica çıldırdı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor müsabakası yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Müsabaka hakemleri ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 18:28:00 - 2022-01-18 18:31:20
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi! Sumudica çıldırdı

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelirken, hakem Ümit Öztürk ve oyuncular, yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı öncesi soyunma odasına gittiler.

Hakem Ümit Öztürk ve oyuncular, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı için sahaya çıktıktan sonra soyunma odasına gittiler.

Verilecek nihai karar bekleniyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ertelenmesine tepki gösterdi. Maçın hakemi ile soyunma odasında görüşmek isteyen Sumudica, kırmızı kart ile cezalandırıldı.

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