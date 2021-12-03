Gaziantep FK turu kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1'lik yenerek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK sahasında 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Sakaryaspor’u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
23’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Toşca'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
26’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can Sokullu, Halil İbrahim Pehlivan'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
27’nci dakikada beyaz noktaya geçen Ali Özgün penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in ortasında Sagal’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
43’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Figuiredo'un ara pasında meşin yuvarlağı kale dibinde yakalayan Sagal, topu kale önündeki Furkan Soyalp'a ulaştırdı. Soyalp topu kafayla kaleye ağlara gönderdi: 2-1.
45’inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Oğuz Ceylan'ın pasıyla buluşan Figueiredo, düzgün vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
72’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal'ın pasıyla topla buluşan Oğuz'un gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
89’uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Kadir Ari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün'ün vuruşunu kaleci Mustafa'da kaldı.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Gaziantep FK: 3 - Sakaryaspor: 1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serdar Diyadin xx, Gökmen Baltacı xx
Gaziantep FK: Mustafa Burak xx, Pawel Olkowski xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosça xx (Ulaş Zengin dk. 67 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xxx, Doğan Erdoğan xx (Recep Niyaz dk. 76 x), Kenan Özer xxx (Mirza Cihan dk. 84 ?), Angelo Sagal xxx (Ahmed El Messaoudi dk. 84 ?), Joao Figueiredo xxx (Yusuf Türk dk. 76)
Yedekler: Ekrem, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Borven, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sakaryaspor: Fatih Gülmez x, Mehmet Yıldızaç x (Oğuz Yıldırım dk. 79 x), Arif Kocaman xx, Eyüpcan Delibalta xx, Azad Tarım x (Çağlayan Menderes dk. 46 xx), Ömer Can Sokullu xx (Batın Özdemir dk. 80 x), İrfan Akgün xx (Serkan Odabaşıoğlu dk. 79 x), Murat Kaan Çalık xx, Kadir Ari xx, Umut Sönmez xx, Ali Özgün xxx
Yedekler: Yuşa Tığrak, Arif Akbaş
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Goller: Sagal (dk. 39), Furkan (dk. 43), Joao Figueiredo (dk. 45) (Gaziantep FK), Ali Özgün (dk. 28) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Eyüp Can (Sakaryaspor)