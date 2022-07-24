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Spor Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı
Spor

Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 07:41:00 -
Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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