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Spor Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında
Spor

Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:00:59 -
Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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