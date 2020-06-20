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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:11:21 -
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, sabah saatlerinde tesislerde toplanarak teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İdmanın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.

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