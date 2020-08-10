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Spor

Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:45:28 -
Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Furkan Soyalp'i bonservisiyle renklerine bağlama yolunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Bu yüzden kadroyu koruma yolunda yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özmen, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Furkan Soyalp'i yeni sezonda da aralarında görmek istediklerini kaydetti.

Müslüm Özmen, "Furkan, beyefendiliği ve takıma uyumuyla bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle ve Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladık. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

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