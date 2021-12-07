Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 16.hafta fikstürü belli oldu mu?
Süper Lig'in 16.haftası 10 Aralık Cuma akşamı oynanacak Altay-Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Gaziantep FK, 13 Aralık Pazartesi akşamı evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.
10 Aralık Cuma
20.00 Altay-Hatayspor
11 Aralık Cumartesi
13.30 Karagümrük-Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar
13.300 Adana Demirspor-Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Kayserispor
13 Aralık Pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe