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Spor Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe'nin maçı hangi gün? Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 16.hafta fikstürü belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:37:00 -
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 16.haftası 10 Aralık Cuma akşamı oynanacak Altay-Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman? 

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Gaziantep FK, 13 Aralık Pazartesi akşamı evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.

10 Aralık Cuma

20.00 Altay-Hatayspor

11 Aralık Cumartesi

13.30 Karagümrük-Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.300 Adana Demirspor-Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

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